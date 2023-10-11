Он добавит к энергосистеме дополнительные 415 МВт мощности.

Оператор всех атомных электростанций Украины НАЭК "Энергоатом" подключил к энергосистеме еще один атомный энергоблок.

Как сообщает Министерство энергетики, это произошло с опережением графика ремонтной компании. Очередной блок атомной генерации добавит к энергосистеме дополнительные 415 МВт мощности.

"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что сейчас идет масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак.

Подготовка к зиме

В сентябре "Энергоатом" после планового ремонта подсоединил к сети атомный энергоблок. Отремонтированный энергоблок увеличил атомную генерацию на 1 ГВт - до 5,4 ГВт.

Таким образом, семь из девяти блоков АЭС под контролем Украины уже подготовили к зиме.

В течение ОЗУ 2023/2024 на полную мощность будут работать все 9 блоков АЭС, которые есть на подконтрольной Украине территории. Кроме того, в следующем ОЗУ тепловая генерация будет готова выдавать в систему 4,5 ГВт мощности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой зимой российские террористы попытаются уничтожить энергосистему Украины. В то же время, как отмечает президент, украинская власть полностью осознает опасность.

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