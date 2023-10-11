Оператор всех атомных электростанций Украины НАЭК "Энергоатом" подключил к энергосистеме еще один атомный энергоблок.
Как сообщает Министерство энергетики, это произошло с опережением графика ремонтной компании. Очередной блок атомной генерации добавит к энергосистеме дополнительные 415 МВт мощности.
"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что сейчас идет масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак.
Подготовка к зиме
В сентябре "Энергоатом" после планового ремонта подсоединил к сети атомный энергоблок. Отремонтированный энергоблок увеличил атомную генерацию на 1 ГВт - до 5,4 ГВт.
Таким образом, семь из девяти блоков АЭС под контролем Украины уже подготовили к зиме.
В течение ОЗУ 2023/2024 на полную мощность будут работать все 9 блоков АЭС, которые есть на подконтрольной Украине территории. Кроме того, в следующем ОЗУ тепловая генерация будет готова выдавать в систему 4,5 ГВт мощности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой зимой российские террористы попытаются уничтожить энергосистему Украины. В то же время, как отмечает президент, украинская власть полностью осознает опасность.