Известно, что энергообъекты Украины имеют пассивный и активный виды защиты.

Энергосистема Украины имеет активную и пассивную защиту, чтобы максимально защититься от обстрелов со стороны россиян. Об этом во время форума Forbes "Энергия бизнеса" заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает "Общественное".

По его словам, для защиты энергообъектов Украины от очередных атак "Укрэнерго" постоянно находится в координации с чиновниками и Генштабом ВСУ.

"Мы в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ имеем несколько видов защиты и подстанции "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это, как активная защита - ПВО, так это и пассивная защита - инженерные укрепления", - сообщил Кудрицкий.

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Он добавил, что по состоянию на сегодня магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему, но без импорта электроэнергии этот отопительный сезон будет "сложно пройти".

В прошлом году РФ концентрировала усилия на обстреле энергоинфраструктуры вокруг крупных городов, поэтому в этом году "Укрэнерго" готовятся к различным сценариям развития событий.

"По опыту прошлого года мы видим, что враг часто концентрировал усилия на обстреле энергоинфраструктуры вокруг крупных городов. И пытался таким образом, очевидно, увеличить объем ущерба, причиненного именно гражданскому населению. Просто потому, что в городах сконцентрировано большее количество потребителей электроэнергии, критическая инфраструктура, теплообеспечение, водоснабжение", - отметил глава управления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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