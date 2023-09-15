После массированных обстрелов со стороны россиян прошлой зимой, уже восстановлено большинство объектов энергетики.

Украина в целом готова к наступающему отопительному сезону на 80%, газа и угля накоплено достаточно, кроме того, восстановлено большинство поврежденных объектов энергетики.

"Готовность к зиме в целом около 80%. Развиваем возможность экспорта и импорта (электроэнергии – УНИАН) с Евросоюзом , это тоже является резервом", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, глава правительства отметил, что накануне зимы газа и угля накоплено уже достаточно. Если сравнивать с прошлым годом, то имеющиеся 14,4 миллиарда кубометров голубого топлива - это уже уровень вхождения в отопительный сезон.

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Кроме этого, Шмыгаль сообщил, что после массированных обстрелов россиян прошлой зимой, уже восстановлено большинство объектов энергетики.

"Мы провели почти 80% работ по восстановлению сетей и подстанций. Высоковольтные подстанции восстановлены до уровня до террористических атак. Теплогенерацию мы сделали тоже примерно на 80%", - сказал премьер.

Отключения гарантированы

По мнению экспертов, самая большая угроза замерзнуть и сидеть в темноте зимой нависнет над двумя крупными городами – Одессой и Киевом. Эти два региона, во-первых, требуют большого количества энергии. А, во-вторых, они являются абсолютно дефицитными с точки зрения генерационных мощностей.

Кроме этого, достаточно напряженная ситуация с электроснабжением будет в Запорожье, Житомире, Кропивницком и Кременчуге. Однако, очевидно, что под максимальным риском будут находиться и прифронтовые регионы: Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон, Николаев, Запорожье.

В ночь на 6 сентября российский энергетический террор уже начался, поскольку вражеский дрон попал энергетический объект в Одесской области. Часть потребителей в городе Килия остались без света.

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