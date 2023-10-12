Обычное, зимнее потребление электроэнергии реально обеспечить, если не будет обстрелов.

Украинская энергосистема способна покрывать обычное, зимнее потребление. Кроме этого, согласно соответствующему моделированию, она может удовлетворить потребителей даже в самый холодный день года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время Киевского международного экономического форума.

"Мы смоделировали самый холодный день во время прохождения отопительного сезона, с наибольшим потреблением. Это моделирование показывает, что самый холодный день мы проходим, но с применением импорта электроэнергии и включением дополнительных энергоблоков на газу", - рассказал он.

По словам главы энергокомпании, украинская энергетика имеет ресурс для того, чтобы покрывать и обычное, зимнее потребление.

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"Отремонтировано достаточно подстанций и электростанций для того, чтобы энергосистема зимой работала нормально", - заявил Кудрицкий.

Ситуация в энергосистеме

Энергетики активно готовятся к предстоящей зиме: ремонтируют энергоинфраструктуру и возводят для нее физическую защиту, потому что есть вероятность, что самое холодное время года пройдет в условиях российских ракетных обстрелов.

По словам начальницы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, россияне накапливают высокоточные ракеты для ударов по объектам критической инфраструктуры осенью-зимой.

Премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля недавно сообщил, что украинская система ПВО стала еще более комплексной и опытной: к зиме она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее. Кроме того, была возведена многоуровневая защита энергообъектов: пассивная и активная.

По словам Шмыгаля, украинская энергетика готова к зиме на 80%.

В течение последнего отопительного сезона рядовой украинец провел без света около 35 дней.

Кроме того, в ДТЭК предупредили, что эта зима может быть тяжелее предыдущей. По словам главы энергохолдинга ДТЭК Максима Тимченко, к зиме готовится не только Украина, но и враг, а после прошлых обстрелов резервы мощности стали ниже.

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