Максим Малашкин

Рынок топлива в Украине стал острой темой, причем именно благодаря государственным регуляциям.

Впервые за много лет цены на бензин и дизтопливо стали предметом регулирования и получили статус социально значимых.

Государственное регулирование это не лучший вариант. Рынок конечно против, но пока уровень регулирования в "удовлетворительных" ценовых пределах, АЗС работают.

Причем эффективность этого механизма на самом деле не в защите от увеличения цены, а наоборот в ее уменьшении при уменьшении базовой (закупочной) стоимости. Поскольку привязываясь к базе европейских котировок держать высокую розничную цену и высокую маржу продавцам уже не так просто.

Украинцы в основном употребляют три вида топлива и на стелах АЗС в Украине вы увидите три главные позиции: дизельное топливо (63% в потреблении), бензин (18%) и сжиженный газ (19%).

Сжиженный газ оказался "вне зоны досягаемости"

Но если вы заглянете в постановление правительства о социально значимых товарах, то увидите там лишь два. Сжиженный газ оказался "вне зоны досягаемости".

Очевидно, что это совсем не логично, ведь товар позиционируют как "социальный", как самый дешевый. Разве ценовое регулирование не должно обеспечить т. н. "уязвимые слои"?

Предполагаю, что поскольку цена на автогаз меньше почти вдвое за цену бензина и дизеля то чиновники решили ее не защищать, вроде и так все хорошо.

Конечно в соотношении к бензину или дизелю она будет социальной. За счет "социального акциза", что вчетверо меньше бензиновый акциз и в два с половиной раза за дизельный .

Но заботясь о снижении злоупотреблений в основе розничной цены должна быть цена закупочная, а не налоги и остальные расходы.

Однако, именно благодаря такой разнице сжиженному газу удается быть незаметным в колебании цен, в отличие от бензина и дизеля, базовую стоимость которых вычисляет НАК "Нафтогаз" и Минэкономики.

Где доказательства спросите вы? Анализируем данные: по котировкам DAF Brest автогаз (пропан) стоил 1 марта - 560 долл./ т, а по состоянию на 1 июня-440 долл./т, курс доллара (НБУ) в соответствии составил 27,9456 грн. и 27,4674 грн.

Средняя цена на автогаз составляла на 2 марта 2021 г. - 15,39 грн., а по состоянию на 02 июня 2021 г. -15,70 грн.

Видели ли автовладельцы подобное снижение на стеле?

Теперь считаем: снижение за счет курса возможно на 47-48 коп. за счет изменения котировок – до 1,92 грн., в целом имеем до 2,39 грн.-2,40 грн.

Видели ли автовладельцы подобное снижение на стеле?

Вот вам и ответ, как незаметно возможно зарабатывать на "социалке", быть "уязвимым" благодаря акцизу, и соответствовать трендам только при повышении цен.

Почему чиновники этого не замечают, или замечают, но не вмешиваются - вопрос открытый. Если правительство взялось регулировать рынок, то наверняка и условия должны быть одинаковыми для участников, и отвечать они должны в первую очередь интересам украинцев.

Максим Малашкин

Член правления Украинской энергетической ассоциации

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