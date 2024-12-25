Под ударом снова энергетика.

Утром в среду, 25 декабря, в Украине ввели графики отключения электроэнергии.

Соответствующее заявление появилось в официальном Telegram-канале Укрэнерго. Решение приняли из-за массированного ракетного обстрела, который прямо сейчас осуществляют российские оккупационные войска:

"Графики применения отключений в вашем регионе - узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго".

Обновлено в 07:10: Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под массированной атакой Российской Федерации снова оказалась украинская энергосистема:

Видео дня

"Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения. Следите за официальными сообщениями".

Обстрел Украины на Рождество

Россия в течение всей ночи атаковала украинские регионы дронами-камикадзе, а утром запустила крылатые и баллистические ракеты.

Сообщается о по меньшей мере семи взрывах, пожарах и пострадавших в Харькове, также под ракетным обстрелом оказались Днепропетровская область.

Вас также могут заинтересовать новости: