В части Бучанского района происходят отключения согласно графикам.

В Киевской области частично применены стабилизационные отключение электроэнергии из-за ограниченной возможности энергообъектов передавать электричество. Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

"В части Бучанского района Киевской области происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этого района", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте "ДТЭК Киевские региональные электросети".

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Ракетный удар по Украине 9 марта - что известно

Как сообщал УНИАН, 9 марта российские военные в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака продолжалась более шести часов.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев.

После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.

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