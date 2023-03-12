По состоянию на сегодня удалось восстановить технические возможности поставки электричества.

Во все города и громады, где были проблемы с энергоснабжением после очередной вражеской атаки по энергетической инфраструктуре, снова подают питание.

"По состоянию на сегодня удалось восстановить технические возможности поставки электричества. Харьков - со светом. Житомирщина - со светом. Во все города и громады, где были проблемы с энергоснабжением, снова подают электричество. Я благодарю каждую и каждого, кто работал для этого!", - сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Последняя массированная атака РФ по энергетической инфраструктуре - что известно

9 марта российские военные в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака продолжалась более шести часов.

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Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев.

После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.

По состоянию на утро 12 марта в "Укрэнерго" сообщали, что восстановление энергосистемы после 15-й массированной ракетной атаки и 18-й атаки дронами продолжается.

В Харькове применяли аварийные отключения - из-за перегрузки оборудования, которое еще работало.

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