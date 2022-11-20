Россия понимает, что не сможет овладеть Украиной, поэтому разрушает объекты инфраструктуры.
Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, отметив при этом, что к россиянам придет осознание, что "все обязательно придется возмещать в эпоху ru-репараций".
"Российская логика" ... Разрушая инфраструктуру Украины, Россия демонстрирует осознание факта: Украиной им не овладеть. А потому они пытаются навредить из мести за свое бессилие", - отметил он.
Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что украинцы смогут выжить без электро-, водоснабжения и отопления.
"Российский геноцид"... Безусловно, миру интересно наблюдать за "бесчеловечным экспериментом", который проводит путинский режим. Сможет ли выжить многомиллионная Украина, если ее лишить энергетики, отопления, воды и попытаться заморозить? Сможет", - отметил Подоляк.
Удар по энергосистеме Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.
С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.
Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.
15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.
17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.
17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.
18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов.
19 ноября в ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.
19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.
В тот же день, 19 ноября, стало известно о том, что Украина тестирует получение электроэнергии из Европы.
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