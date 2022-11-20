Подоляк отметил, что россияне пытаются навредить украинцам из мести за свое бессилие.

Россия понимает, что не сможет овладеть Украиной, поэтому разрушает объекты инфраструктуры.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, отметив при этом, что к россиянам придет осознание, что "все обязательно придется возмещать в эпоху ru-репараций".

"Российская логика" ... Разрушая инфраструктуру Украины, Россия демонстрирует осознание факта: Украиной им не овладеть. А потому они пытаются навредить из мести за свое бессилие", - отметил он.

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Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что украинцы смогут выжить без электро-, водоснабжения и отопления.

"Российский геноцид"... Безусловно, миру интересно наблюдать за "бесчеловечным экспериментом", который проводит путинский режим. Сможет ли выжить многомиллионная Украина, если ее лишить энергетики, отопления, воды и попытаться заморозить? Сможет", - отметил Подоляк.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов.

19 ноября в ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

В тот же день, 19 ноября, стало известно о том, что Украина тестирует получение электроэнергии из Европы.

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