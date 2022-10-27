Возможна небольшая погрешность во времени.

НЭК "Укрэнерго" предупреждает о возможности стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве.

Об этом сообщается на сайте ДТЭК.

"По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Киеве с 5:38 27 октября будут происходить стабилизационные отключения света", - говорится в сообщении.

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Отключения света будут применять только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК "Укрэнерго". Для того чтобы жители могли заранее подготовиться, ДТЭК Киевские сети публикует ориентировочный перечень улиц, где в случае необходимости будет ограничено электроснабжение и ориентировочную поочередность во временных промежутках для этих адресов.

Возможна небольшая погрешность во времени, примерно 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

В графике возможны изменения, сообщают в ДТЭК.

Атака России на энергосистему Украины:

10 октября Россия начала атаки на ряд областей Украины. Зафиксированы массовые попадания в объекты критической инфраструктуры.

В Киеве начали отключать свет.

Глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

17 октября было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева.

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