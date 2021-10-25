Больше всего поднять тарифы за кубический метр предлагает "Луганскгаз" - с 1,55 грн до 8,41 грн.

Газораспределительные компании предлагают с января 2022 года поднять цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза.

Об этом свидетельствуют проекты тарифов, опубликованные на сайтах каждой отдельной газораспределительной компании.

Читайте такжеВ украинских хранилищах уменьшаются запасы газа

Таким образом, средний тариф на распределение по стране может вырасти с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

Больше всего поднять тарифы за кубический метр предлагают для "Луганскгаза" - с 1,55 грн до 8,41 грн и "Уманьгаза" - с 1,78 грн до 8,91 грн.

Кроме того, тариф "Одессагаза" хотят поднять с 0,84 грн до 4,52 грн. Столичный "Киевгаз" предлагает поднять стоимость своих услуг с 0,31 грн до 0,83 грн, "Киевоблгаз" – с 1,45 грн до 3,39 грн за куб. м.

Самые маленькие изменения в тарифе могут принять для "Газопостачсервис" - с 2,46 до 3,01 грн за куб. м, "Шепетовкагаз" - с 1,09 до 1,88 грн за куб. м и НГХП "Сирка" - с 1,14 до 1,58 грн за куб. об.

Более подробную информацию по каждой газораспределительной компании в стране можно посмотреть на сайте самой компании.

В одном из облгазов УНИАН рассказали, что это лишь проекты тарифов на 2022 год, которые еще даже не поданы на рассмотрение регулятору. Кроме того, обычно финальные утвержденные тарифы значительно ниже предложенных компаниями.

Также собеседник пояснил, что повышение тарифа связано с ростом рыночной стоимости газа.

"В тарифе газ для производственно-технологических расходов заложен в размере 5 800 гривен за тысячу кубов, а рыночная стоимость газа сейчас 34 тысячи гривен. А ПТР - это треть всего тарифа", - рассказали УНИАН.

Изменение тарифов:

НКРЭКУ с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

После чего на фоне роста ряда других коммунальных тарифов в регионах Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило предельную цену на услуги распределения природного газа в размере 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС.

Автор: Анна Бредихина