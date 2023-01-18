Объемы потребления электроэнергии не падают.

В Киеве дефицит электроэнергии остается существенным, поэтому сейчас вернуться к плановым отключениям не получится.

Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, 16 января столица имела ограничения в 952 МВт - этих лимитов недостаточно, чтобы перейти от экстренных отключений к плановым и стабилизационным.

"Графики не действуют... На завтра прогнозируемые ограничения такие же, как и сегодня. Сказать, удержимся ли мы в графиках завтра, пока трудно. Хотя мы все стараемся экономить и за окном потеплело, объемы потребления пока не падают", - написал Коваленко.

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Он отметил, что дело может быть в отложенном потреблении, ведь люди после возобновления поставок начинают "наверстывать".

"Заряжаем то, что село, делаем что-то, что не успели, пока света не было. И это нормально. Как только лимиты от Укрэнерго станут больше и мы сможем вернуться к графикам, то и отложенный спрос начнет спадать", - пояснил гендиректор Yasno.

Отключение электроэнергии в Украине

Как сообщал УНИАН, 14 января российская армия в очередной раз осуществила массированный обстрел Украины. Вследствие этого было повреждено несколько объектов энергетики.

После этого в YASNO сообщили об "огромном" дефиците генерации в украинской энергосистеме. А "Укрэнерго" снизило лимиты потребления электроэнергии по всей стране.

В ДТЭК сообщают, что с 10 октября их энергетические объекты подверглись более 170 обстрелов ракетами и дронами.

Напомним, что недавно в Украине оштрафовали трех операторов системы распределения, которые не придерживались графиков отключения электроэнергии.

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