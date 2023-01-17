В результате атак на энергетическую инфраструктуру Украины ежедневно выключается свет у 5-6 млн человек.

С 10 октября энергетические объекты компании ДТЭК подверглись более 170 обстрелам ракетами и дронами, в результате чего было повреждено 11 тыс. единиц оборудования тепловых электростанций компании.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе дискуссии Atlantic Council "Европа в кризисе: Путь вперед".

Он отметил, что в результате атак на энергетическую инфраструктуру Украины ежедневно выключается свет у 5-6 млн человек.

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"Формула выживания Украины в таких условиях – это единство! Единство частных и государственных компаний - мы ежедневно работаем вместе, обмениваемся оборудованием, помогаем друг другу. Единство энергетических компаний и военных – мы работаем вместе, чтобы защитить наши энергетические объекты и становимся более опытными и креативными в этом", - сказал Тимченко.

Он подчеркнул, что несмотря на военные условия, ДТЭК возобновляет строительство ВИЭ и поставки электроэнергии из СЭС, которые находятся на освобожденных территориях. В частности освобожденная от оккупантов Трифоновская СЭС постепенно восстанавливает производство электроэнергии в энергосистеме Украины, в том числе обеспечивает энергетические потребности населенных пунктов Херсонской области.

"С марта 2022 года украинские электросети синхронизированы с европейскими, поэтому наша энергетика уже является частью ЕС. Это означает, что все будущие инвестиции в энергетический сектор Украины должны рассматриваться как часть европейской энергетической безопасности. Кроме того, Украина имеет огромный потенциал в развитии возобновляемой энергетики. Значит, Украина будет играть значительную роль в европейском зеленом переходе", — подытожил Тимченко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что в будущем Украина станет лидером в построении современной зеленой энергетики.

Президент подчеркнул, что Украина создаст новую и децентрализованную энергосистему с акцентом на "зеленую" энергетику.