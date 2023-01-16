Гендиректор компании напомнил, что сейчас в Украине наблюдается значительный дефицит в генерации.

По состоянию на 16 января в Киеве ситуация с электроэнергией остается сложной. Из-за этого сегодня свет отключали во всех серых зонах графика.

Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко. Он пояснил, что эти ограничения являются единственной возможностью не сделать все еще хуже.

"Сегодня на Киев имели 974 МВт из необходимых 1600. Шли на грани графика, отключали во всех серых зонах. Ситуация продолжает быть сложной и ограничение сейчас - это единственная возможность не сделать все еще хуже", - отметил Коваленко.

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Он напомнил, что сейчас в Украине наблюдается значительный дефицит в генерации. В начале 2022 года структура генерации имела такой вид:

атомные электростанции - 55%;

ТЭС и ТЭЦ - 29%;

гидроэлектростанции - 7%;

восстановительные источники (солнечные, ветровые и другие электростанции) - 9%.

По словам Коваленко, атомные электростанции, которые являются основным источником и производят большие объемы электроэнергии, являются негибкими и не могут быстро реагировать на изменения в спросе. Сейчас атомная генерация работает не в полной мере поскольку ЗАЭС не отдает электроэнергию в сеть. Каким-то образом компенсировать это невозможно.

Обычно для быстрой балансировки генерации и потребления используется тепловая генерация, но сейчас повреждены и ТЭС. Сейчас энергетики пытаются использовать гидроэлектростанции, однако они требуют времени на восстановление.

"То есть когда говорим, что ситуация крайне нестандартная, так и есть. Энергосистема по всей Украине единственная. Это означает, что если, допустим, не работает несколько блоков электростанции на западе страны, то ограничения будут касаться одинаково и Львовщины, и Одесской, и Черкасской. И светло-серые зоны сейчас быстрее всего означают отключение", - подытожил Коваленко.

Ситуация в энергетике

Как сообщал УНИАН, 14 января российские оккупанты нанесли по территории Украины 57 ракетных и 3 авиационных удара. В ДТЭК заявили, что российские оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока одной из ТЭС, из-за чего они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило снизить лимиты потребления, пропорционально для всех областей.

В ДТЭК пояснили, что окончание отопительного сезона не приведет к существенному улучшению ситуации с отключениями электроэнергии в Украине.

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