Ряд украинских облэнерго не придерживались графиков отключения электроэнергии.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала три оператора системы распределения (облэнерго) за то, что они не выполняют графики отключений света.

Проверки НКРЭКУ выявили несоблюдение графиков отключений электроснабжения потребителям со стороны трех операторов систем распределения, об этом сообщает пресс-служба регулятора. Речь идет о "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго".

Проверки охватывали деятельность компаний в течение ноября - декабря 2022 года и осуществлялись на многочисленные обращения потребителей.

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"В частности, указанные ОСР распределяли участие потребителей в мероприятиях по разгрузке энергосистемы (графиках отключения) неравномерно, без соблюдения принципа социальной справедливости. Кроме того, они ненадлежащим образом информировали потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, через собственные вебсайты", - говорится в сообщении.

Регулятор назначил трем компаниям санкции в виде штрафа в размере 85 тыс. грн и обязал в дальнейшем придерживаться справедливых графиков отключений, а также требований относительно надлежащего информирования потребителей о перерывах в электроснабжении.

Кроме того, на руководителей упомянутых облэнерго наложены административные взыскания в виде штрафа в размере 1700 грн.

Важные новости об электроэнергии-это надо знать

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Министерство энергетики поручило Государственной инспекции энергетического надзора Украины на время военного положения осуществлять проверки облэнерго на предмет корректности применения графиков отключения электроэнергии.

Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский зяавил, что комиссия введет персональную ответственность руководителей облэнерго за невыполнение нормативных документов по введению ограничений потребления.

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