В "Укрэнерго" предупредили, что из-за вчерашней ракетной атаки снизили лимиты потребления электроэнергии, поэтому время отключений могжет увеличиться.

"Укрэнерго" снизило лимиты потребления электроэнергии по всей Украине из-за вчерашней ракетной атаки России.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что по состоянию на 11:00 энергетическая инфраструктура восстанавливается после 12-го ракетного удара России, продолжаются ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами объектах.

"Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций (ТЭС). Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально для всех областей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ограничения действуют в течение всех суток. При их превышении будут применены аварийные отключения.

"Таким образом, для потребителей сроки отключений могут увеличиться", - сообщила пресс-служба.

В компании рекомендуют для уточнения ситуации по конкретной области или городу заходить на сайты местного оператора распределительных сетей (облэнерго).

Ситуация с отключениями электроэнергии

В компании ДТЭК сегодня, 15 января, отметили, что из-за вчерашнего вражеского ракетного обстрела объектов энергетической инфраструктуры в Украине будут применять не только плановые, но и аварийные отключения электроэнергии, которые будут продолжаться не один день.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 14 января российские оккупанты нанесли по территории Украины 57 ракетных и 3 авиационных удара. Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также российские оккупанты осуществили 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, которые являются высокоточным оружием.

26 ракет уничтожили наши защитники, однако некоторые ракеты попали в том числе в объекты энергетики.

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