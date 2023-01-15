В украинской энергосистеме наблюдается "огромный" дефицит электрогенерации.

В результате недавней ракетной атаки врага в украинской энергосистеме возник "огромный" дефицит генерации. Об этом заявил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, в настоящее время ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений. Коваленко не готов давать прогнозы о сроках восстановления.

"Проблема настолько серьезна, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности. Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать", – заявил он.

Видео дня

Чтобы состояние системы не ухудшилось, региональные операторы будут применять экстренные отключения потребителей. При этом критическая инфраструктура останется с электропитанием.

"Разрушения значительны. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть продолжительными", – подчеркнул Коваленко.

Ракетный обстрел 14 января

В субботу российский агрессор осуществил новый массированный обстрел ракетами украинской энергетической инфраструктуры. Украинская ПВО сбила 25 из 38 запущенных ракет различных типов.

По данным ДТЭК, российская ракета попала в турбинное отделение энергоблока одной из ТЭС, причинив значительные разрушения.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в результате этой атаки серьезно повреждены несколько объектов энергетики. Самая сложная ситуация сложилась на Харьковщине и в столичном регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: