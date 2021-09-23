Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" благодарна Конгрессу Соединенных Штатов Америки за принятие нормы об обязательных санкциях в отношении организаций и физических лиц, ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
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Такая норма содержится в правках в оборонный бюджет, поддержанных Конгрессом.
"Позицию Украины поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США. Спасибо всем, кто борется против "Северного потока-2", против использования газа режимом Путина как оружия против Украины и против Европы. Давайте дожмем совместными усилиями!"- цитирует пресс-служба председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.
При этом пресс-служба уточнила, если эта поправка будет утверждена всем Конгрессом, это обяжет Администрацию наложить санкции на российский трубопровод без возможности отклонить их.
В компании напомнили, что государственная администрация США в январе 2021 года применила исключение (waiver) из законодательства о санкциях для оператора "Северного потока-2", ссылаясь на соображения национальной безопасности. В то же время Украина и ряд стран-партнеров считают такие послабления ошибочными, поскольку коммерческий запуск "Северного потока-2" создает реальную угрозу для энергетической безопасности Европы и, в частности, Украины, подрывает принципы европейской солидарности, способствует экспорту коррупции, противоречит национальным интересам США и всего свободного мира.
"Северный поток-2": что необходимо знать
Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.
Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.
2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.
10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".
23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".