Если дальше санкции утвердит Конгресс, это обяжет Администрацию США наложить санкции на российский трубопровод без возможности отклонить их.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" благодарна Конгрессу Соединенных Штатов Америки за принятие нормы об обязательных санкциях в отношении организаций и физических лиц, ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Читайте такжеВ Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2"

Такая норма содержится в правках в оборонный бюджет, поддержанных Конгрессом.

"Позицию Украины поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США. Спасибо всем, кто борется против "Северного потока-2", против использования газа режимом Путина как оружия против Украины и против Европы. Давайте дожмем совместными усилиями!"- цитирует пресс-служба председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

При этом пресс-служба уточнила, если эта поправка будет утверждена всем Конгрессом, это обяжет Администрацию наложить санкции на российский трубопровод без возможности отклонить их.

В компании напомнили, что государственная администрация США в январе 2021 года применила исключение (waiver) из законодательства о санкциях для оператора "Северного потока-2", ссылаясь на соображения национальной безопасности. В то же время Украина и ряд стран-партнеров считают такие послабления ошибочными, поскольку коммерческий запуск "Северного потока-2" создает реальную угрозу для энергетической безопасности Европы и, в частности, Украины, подрывает принципы европейской солидарности, способствует экспорту коррупции, противоречит национальным интересам США и всего свободного мира.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

Автор: Анна Бредихина