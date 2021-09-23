В июле Вашингтон отказался от намерений ввести санкции для участников проекта.

Палата представителей Конгресса США приняла правки в оборонный бюджет. В них входит обязательное наложение санкций на российский газопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщает председатель правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

Он напомнил, что в январе 2021 года администрация Джо Байдена сделала исключение из законодательства о санкциях для оператора газопровода.

"Мы продолжаем убеждать администрацию США, что как раз из соображений национальной безопасности США, Европы, Украины, всего свободного мира нужно срочно наложить эти санкции. Есть положительные сдвиги", - отметил Витренко.

Читайте также"Нафтогаз" озвучил населению новый тариф на газ: сколько будем платить с 1 октябряПо его словам, сейчас ведется работа с Конгрессом, чтобы изменения в законодательстве не позволяли предоставлять такие исключения из санкций.

"Позицию Украины поддержала палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США", - подчеркнул Витренко.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании-французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по"Северному потоку-2". В ней предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

Автор: Людмила Жерновская