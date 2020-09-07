В "Нафтогазе" заявили, что газсбыты с 1 августа не рассчитываются за газ для населения

Газсбыты, работающие под брендом «Региональная газовая компания» (РГК), с 1 августа перестали платить «Нафтогазу» за газ, полученный во время действия спецобязательств (ПСО).

Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

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Отсрочка

«Из-за особенностей начисления платы за газ для нужд населения, газсбыты традиционно рассчитывались с «Нафтогазом» с отсрочкой примерно в месяц. Таким образом, после старта отопительного сезона долг газсбытов перед «Нафтогазом» растет с октября по декабрь, а с января по сентябрь — уменьшается, благодаря оплате газа за предыдущие месяцы», — объяснили в компании.

Отопительный сезон

В «Нафтогазе» добавили, что аналогичная ситуация наблюдалась в течение отопительного сезона 2019/2020 года: долг всех газсбытов за полученный природный газ для нужд населения в октябре-декабре 2019 года увеличился на 5,88 млрд грн (25%) и достиг 28,9 млрд грн на конец декабря 2019 года. Несмотря на увеличение платежей в январе-июле 2020 года, долг газсбытов за природный газ для нужд населения вырос по сравнению с началом прошлого отопительного сезона на 1,116 млрд грн (из них 0,338 млрд грн — РГК). На конец августа долг составлял 24,1 млрд грн (из них 12,8 млрд грн — долг газсбытов РГК), заявили в "Нафтогазе".

«За июль (последний месяц действия ПСО) газсбыты РГК получили от «Нафтогаза» природный газ для населения на 340 млн грн, однако в августе 2020 года перечислили лишь 700 тыс. грн. «Нафтогаз» с пониманием относится к трудностям контрагентов в условиях свободного рынка газа. Однако долги, накопленные в предыдущие периоды, могут осложнить процесс перехода. В частности, из-за непогашения долгов за газ, отпущенный во время действия режима ПСО, "Нафтогаз" вынужден начать подготовку судебных исков для принудительного взыскания долгов», — сообщили в компании.

Рынок газа

С 1 августа 2020 года в Украине начал работать рынок природного газа для бытовых потребителей. Ожидалось, что цены на газ в Украине пойдут вверх после открытия рынка газа для населения с 1 августа, но благодаря заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) это произойдет не так стремительно, как могло бы быть.

7 августа 2020 года «Нафтогаз» обнародовал тарифные планы по продаже газа населению и бизнесу.

17 августа «Нафтогаз» предложил потребителям заказать газ на год вперед по фиксированной цене.

27 августа 2020 года "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в сентябре на 45%.

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Автор: УНИАН