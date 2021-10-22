Если температура на улице в течение трех суток не поднимается выше 8 градусов тепла, местные власти принимают решение о начале отопительного сезона.

В ближайшие дни в столице не планируется включение отопления в жилых домах.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила председатель ОСББ "Березиль" Днепровского района Наталья Британь.

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"Изначально мы ожидали, что отопление будет включено уже в эту субботу, то есть 23 октября. Однако, погода внесла вои коррективы", - отметила Британь.

По словам эксперта, на данный момент отопление не может быть включено, так как среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов тепла.

"Если температура на улице в течение трех суток не поднимается выше 8 градусов тепла, местные власти принимают решение о начале отопительного сезона. У нас пока нет никакой конкретной информации о том, когда будут включать отопление. До конца этой недели этого точно не произойдет. По предварительной информации, относительно примерные сроки мы будем знать не раньше понедельника-вторника", - отметила Британь.

По ее словам, при включении отопления в многоквартирных домах также будет соблюдаться определенная очередность.

"Первыми отопление получат ЖЭКовские дома. Дома, которые заключили коллективные договора получат отопление согласно поданным заявкам. Жители ОСББ почувствуют тепло в квартирах последними", - отметила Британь.

Прогноз погоды:

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу, 23 октября, будет ясная и безоблачная погода, температура воздуха ночью +3°, днем +13°.

В воскресенье, 24 октября, ночью ожидается -1°, а днем до +9°.

С середины следующей недели температура воздуха начнет повышаться. К концу недели всю Украину окутает мягкая теплая атмосфера с температурой воздуха +12 +16 градусов, местами до +18 градусов.

Отопительный сезон и тарифы:

30 сентября 2021 года Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения повышаться не будут.

Эксперты прогнозировали, что населению придется экономить и снижать уровень обогрева в своих квартирах

12 октября первый заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в хранилищах вполне достаточно газа для нужд населения и социальной сферы.

18 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине достаточно газа для людей по "нормальным ценам".

По состоянию на середину октября в Украине частично стартовал отопительный сезон.

Раньше отопительный сезон в Украине начинался 15 октября. Однако, теперь отопление включают в зависимости от погодных условий.

Автор: Елена Коваленко