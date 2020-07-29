Кличко: в этом году мы начинаем устанавливать на ТЭЦ-6 энергоэффективное оборудование

Мэр отметил, что сегодня ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают 48 процентов теплоснабжения города и почти 60 процентов электропотребления столицы.

В этом году город начинает устанавливать на ТЭЦ-6 энергоэффективное оборудование на базе газотурбинных установок.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

Мэр отметил, что сегодня ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают 48 процентов теплоснабжения города и почти 60 процентов электропотребления столицы. И поэтому на сегодня альтернативы этим ТЭЦ нет. Большинство оборудования на них работает уже более 40 лет. И нуждается в обновлении.

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«Хочу отметить, что сразу после перехода этих ТЭЦ в управление общины – летом 2018 года – город начал комплексную модернизацию оборудования. В прошлом году на модернизацию обеих ТЭЦ направили более 100 млн грн. В этом году мы начинаем устанавливать на ТЭЦ-6 энергоэффективное оборудование на базе газотурбинных установок. Это сделает процесс генерации тепла и электроэнергии более эффективным и позволит значительно экономить топливо», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он также сообщил, что более 100 млн евро на этот проект город привлекает от Европейского банка реконструкции и развития. А по ТЭЦ-5 продолжаются переговоры с потенциальными инвесторами о финансировании проектов по модернизации основного электрического оборудования.

«Относительно замены старых масляных выключателей на пример того, что загорелся на днях на ТЭЦ-5, – это оборудование должно быть заменено на современное. В этом году на ТЭЦ-6 уже заменили 2 масляных выключателя на современные элегазовые. А в ближайшие 5 лет и на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 заменят 25 таких приборов», – сообщил Виталий Кличко.

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