Каневская ГАЭС находится в стадии планирования с середины 1980-х, но ее строительству постоянно что-то мешает - то распад СССР, то нападения россиян.

Каневскую гидроаккумулирующую электростанцию построят под землей, чтобы сделать ее недосягаемой для российских ракетных ударов. Об этом в интервью LIGA.net сообщил гендиректор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его подсчетам, с начала войны россияне атаковали станции "Укргидроэнерго" 120 раз. "К сожалению, Россия достигает своей цели, потому что у нас недостаточно закрытое небо", - рассказал Сирота.

Чиновник отметил, что гидроэнергетика обеспечивает покрытие пиковых нагрузок энергопотребления, является мобильным аварийным резервом в энергосистеме и выполняет другие важные функции. В целом, доля гидрогенерации в энергосистеме Украины составляет около 10-11%.

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По словам Сироты, учитывая важность и одновременно уязвимость энергетики, нужно учесть полученный опыт, чтобы максимально усилить украинскую энергосистему.

"К примеру, мы вносим изменения в проект строительства Каневской ГАЭС. Она должна быть недосягаемой для врага. Поэтому есть планы построить ее под землей", - рассказал чиновник.

По его словам, компания работает также над проектами других ГАЭС, однако в приоритете сейчас - защита уже существующих объектов и подготовка их к зиме.

Справка: Каневская ГАЭС - недостроенная гидроаккумулирующая электростанция в селе Бучак вблизи Канева Черкасской области. Ее начали строить в 1986 году по проекту, который предусматривал мощность в 3600 МВт. В 1991 году работы были остановлены. В последующие годы проект электростанции несколько раз переделывали, менялись потенциальные инвесторы и источники финансирования. Последний известный проект предусматривал мощность в 1000 МВт.

Подземные объекты в Украине

Как писал УНИАН, из-за систематических воздушных нападений со стороны государства-агрессора правительство было вынуждено создать максимально засекреченную сеть военных заводов. Часть из них размещена под землей, чтобы российские дроны и ракеты не могли их достать.

Вместе с тем под землю приходится переносить и чисто гражданские объекты, на которые Россия тоже не жалеет ракет. Так, в прифронтовом Харькове обустраивают не только подземные школы, но и другие учреждения социальной инфраструктуры - больницы и даже учреждения культуры.

Тем же путем идут и в Запорожье.

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