Город является прифронтовым, поэтому часто подвергается обстрелам из тактических ракетных комплексов.

Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов Запорожье реализует проект по строительству подземных учебных заведений. Как заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, планируется построить "интерактивное и интересное для наших детей" заведение.

По его словам, глобальная задача заключается в том, чтобы 50 тысяч учеников региона снова имели возможность учиться оффлайн.

"Учитывая все риски прифронтовой территории, Совет обороны Запорожской области решил, что весь образовательный процесс должен происходить в укрытиях. Именно для этого и воплощаем масштабные проекты. Начали строительство на 5 локациях", - сообщил глава области.

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Федоров приводит пример специализированной школы "Сечевой коллегиум". Строительные работы стартовали около недели назад. Стоимость строительства составляет более 112 млн грн. Ожидается, что объект сдадут в конце текущего года. Предполагается, что 1000 детей смогут здесь учиться в две смены.

"Это сверхсложно. Запорожье еще не выполняло такие масштабные проекты в такие сроки. Но мы приложим максимум усилий, чтобы реализовать проект в кратчайшие сроки и с высоким качеством", - говорит Федоров.

Подземные объекты в Украине

Как писал УНИАН, в прифронтовом Харькове обустраивают не только подземные школы, но и другие учреждения социальной инфраструктуры. Из-за постоянных российских обстрелов при больницах появятся подземные операционные и реанимационные помещения. Также под землю идут учреждения культуры.

Также мы рассказывали, что в Украине создана сеть секретных военных заводов, часть из которых находятся под землей, чтобы уберечься от российских обстрелов. Объемы производства оружия на них выросли втрое с момента запуска сети в 2023 году.

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