Соответствующее распоряжение должны выполнить газовые госкомпании и Минэнерго до 15 октября.

Кабинет министров Украины поручил обеспечить на 15 октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд куб. м.

Соответствующее решение было принято на заседании 9 июня, о чем свидетельствуют данные на правительственном портале.

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Согласно распоряжению, ответственными за накопление запасов назначены "Оператор ГТС Украины", Министерство энергетики и Министерство экономики, а также НАК "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз" – по согласию.

Госрегулирование цен

C 20 мая правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго, поскольку цены будет диктовать конкурентный рынок голубого топлива.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что теперь все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежат местной власти, будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями самостоятельно. Кроме того, премьер поручил членам Кабинета министров разработать законопроект о погашении долгов, которые образовались у теплокоммунэнерго.

Подготовка к отопительному сезону

9 июня премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании сообщил, что Украина в процессе подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

Украина 1 мая завершила сезон отбора газа из подземных хранилищ с запасами на уровне 15,1 млрд кубометров.

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Автор: Анна Бредихина