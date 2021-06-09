Страна продолжает готовиться к новому отопительному сезону.

Украина в процессе подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

Об этом во время сегодняшнего заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Утвердим сегодня соответствующий план подготовки, определены все детали и ответственные за процесс подготовки. Сейчас в подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, продолжается его закачка, чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно. По углю – на складах почти 1,4 миллиона тонн. Особенное внимание этому процессу нужно уделить, чтобы страна полностью была обеспечена и были понятны источники поставок», - сказал он.

Также премьер отметил, что перед Министерством энергетики и Министерством развития громад и территорий стоит задача до отопительного сезона урегулировать вопрос погашения долгов теплогенерирующих предприятий за потреблённый газ.

Украина 1 мая завершила сезон отбора газа из подземных хранилищ с запасами на уровне 15,1 млрд кубометров.

Госрегулирование цен

C 20 мая правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго, поскольку цены будет диктовать конкурентный рынок голубого топлива.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что теперь все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежат местной власти, будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями самостоятельно. Кроме того, премьер поручил членам Кабинета министров разработать законопроект о погашении долгов, которые образовались у теплокоммунэнерго.

Прогнозы

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

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Автор: Дмитрий Шварц