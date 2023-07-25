Спотовая цена газа на европейском рынке выросла сразу на 11%.

Волна жары, накрывшая Европу, изменила спотовую цену газа на европейском рынке сразу на 11% – почти до $360 за тысячу кубометров.

Как сообщает Минфин со ссылкой на данные хаба TTF в Нидерландах, спотовая цена в Европе выросла на 11,2%. Контракты с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах 25 июля заключаются на уровне $359,9 за тысячу кубометров.

Тем не менее, Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 83,74%, что на 15 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.

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При сохранении этой интенсивности в течение всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% наполненности хранилищ.

Ситуация с газом в Европе

Цены на газ в Европе стали снижаться в начале 2023 года на фоне аномально теплой зимы и высокой заполненности газовых хранилищ.

В мае 2023 года стоимость газа в Европе впервые за два года опустилась ниже 350 долларов за 1 тысячу кубометров.

По состоянию на 18 июля 2023 года сообщалось, что российский газ становится ненужным в Европе. За первое полугодие 2023 года экспорт российского газа в Европу сократился почти на 40 млрд кубометров. Также прогнозировалось, что по итогам года добыча в России упадет еще на 62 млрд.

По состоянию на 18 июля 2023 года за неделю стоимость природного газа упала на 60 долларов.

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