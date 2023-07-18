За неделю стоимость природного газа упала на 60 долларов.

За неделю биржевые цены на газ в Европе упали на 60 долларов: с 358 долларов за тысячу кубометров до 298.

Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. По индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) цена голубого топлива с 10 по 17 июля упала почти на 17% с 30,2 евро за МВт-ч до 25,1 евро за МВт-ч. В переводе на кубометры это означает падение с 358 до 298 долларов.

При этом, еще в начале месяца цена за тысячу кубометров природного газа была на 141 доллар (32%) выше - почти 440 долларов.

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18 мая стоимость газа в Европе впервые за два года опустилась ниже 350 долларов за 1 тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе стали снижаться в начале 2023 года. Это стало возможным на фоне аномально теплой зимы и высокой заполненности газовых хранилищ.

Хотя первые две недели лета цены на газ снова начали расти, увеличив ценовые показателей на 70%, с 15 июня и по сегодняшний день тренд показывает снижение стоимости голубого топлива.

По состоянию на 18 июля 2023 года сообщалось, что российский газ становится ненужным в Европе. За первое полугодие 2023 года экспорт российского газа в Европу сократился почти на 40 млрд кубометров, а по итогам года добыча в России упадет еще на 62 млрд.

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