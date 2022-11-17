Сейчас в Украине почти половина граждан остается без света.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в Киевской области электроэнергии может не быть днями.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что, вероятно, в некоторых районах будут вводить не плановые отключения электроэнергии, а плановые включения.

"И, к сожалению, количество часов, в течение которых могут быть эти плановые включения, пока очень короткое – это два-три часа максимум", - отметил глава ДТЭК.

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Кроме того Сахарук сообщил, что после вражеских обстрелов было попадание в одну из украинских теплоэлектростанций, которая прекратила работать из-за повреждения.

"Ситуация очень сложная. Она пока контролируемая, но очень сложная. Россияне нанесли очень серьезный ущерб объектам передачи. Это подстанциям, которые передают электроэнергию из одного района в другой, через которые питаются многие области и в центре, и на западе", - сказал Сахарук.

По его информации, сейчас в среднем по стране около 40% потребителей остаются без света. И пока не известно, когда этот процент будет уменьшаться.

В то же время, советник главы Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на Генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева сообщил, что экстренные отключения могут продолжаться еще неделю, пока ситуация не стабилизируется.

"Те дома и улицы, на электросетях которых нет критически важных объектов – не получат электричества до стабилизации ситуации. На это может уйти еще неделя. Ситуация с энергетическими системами в стране – критическая. И пока она не стабилизируется – потребители не получают электричества", – заявил Григорьев.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

22 октября оккупанты снова массово ударили ракетами по территории Украины. 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

5 ноября в семи областях Украины ввели аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны. Из-за массированной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

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