Во многих регионах после вчерашней атаки большинству абонентов вернули свет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что менее чем за сутки после масштабной атаки РФ по энергетической инфраструктуре большинство абонентов в разных регионах Украины уже подключены к электроснабжению.

"Всю ночь работали наши энергетики, чиновники, ГСЧС. Но хочу, чтобы вы знали, что вы для нас не абоненты, вы для вас люди, и мы точно всех врагов победим, надо немножко потерпеть", – сказал он в утреннем видеообращении.

Ситуация на Киевщине

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко утром сообщил, что питание объектов критической инфраструктуры в городе восстановлено, водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме.

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Ситуация на Львовщине

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что было поражено 3 объекта энергетической инфраструктуры, 2 миллиона абонентов остались без света. Впрочем уже по состоянию на 09:00 16 ноября удалось присоединить к сети 90% абонентов.

"Но ситуация критическая, будет действовать ограничение по мощности, графики отключения. Прошу с пониманием отнестись", – отметил он.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что восстановили электроснабжение почти по всему городу, еще есть единичные сообщения о обесточены дома. Подачу воды и отопления также восстановили. Курсирует электротранспорт, но не работает 70% светофоров.

Ситуация на Харьковщине

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в результате вражеских атак по инфраструктуре без электроснабжения оставались около 900 тысяч потребителей в Харькове и области. По состоянию на утро электроснабжение восстановлено для более чем 800 тысяч потребителей.

"Пока без электроснабжения остаются часть жителей Изюмского и Богодуховского районов, а также около 3,5 тысяч абонентов Харькова", – сообщил он.

Ситуация в Тернопольской области

Без электричества остаются около 90 тыс потребителей, информируют в Офисе президента.

Ситуация в Хмельницкой области

Глава областной военной администрации Сергей Гамалий проинформировал, что в результате вчерашних атак врага в области без электроснабжения остаются более 105 тысяч потребителей.

В то же время согласно графикам плановых отключений отключено от электроснабжения 715 населенных пунктов по области.

Ситуация на Волыни

По информации Офиса президента, по состоянию на утро на Волыни без электричества остаются ориентировочно 45 тысяч потребителей.

Ситуация в Житомирской области

В области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Насосная станция в облцентре остается обесточенной, поэтому в городе частично нет воды.

Поставки тепла постепенно восстанавливают. Как информирует Житомирский городской совет, 22 котельные города работают, в 28 еще нет питания. Энергетики обещают сделать все от них зависящее, чтобы к 19:00 включить весь город.

Ситуация в Сумской области

Как отметили в ОПУ, здесь продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Кроме этого, в Сумах и области утром 16 ноября продолжаются аварийные отключения электроэнергии – дополнительно к отключениям по графикам, информирует Сумская городской совет со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

Обстрелы энергосистемы Украины 15 ноября

Как писал УНИАН, 15 ноября Россия осуществила самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны, выпустив по Украине более 90 ракет Х-101 и "Калибр" и более десятка ударных БпЛА. "Прилеты" были по инфраструктуре во всех регионах страны.

Атака повлияла не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

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