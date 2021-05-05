В Берлине считают, что это хорошая идея для выхода из скандальной ситуации вокруг "Северного потока-2".

Парламентская группа "Свободных демократов" убеждена, что Украина может стать важной частью цепи поставок водорода для удовлетворения потребностей ЕС.

"Германия и Европа заинтересованы в политической стабилизации Украины и поддержке ее экономического развития. Поэтому включение страны в европейские планы относительно водорода достаточно прогрессивное с точки зрения климатической политики, а также геополитически разумное", - цитирует Handelsblatt слова заместителя председателя парламентской группы "Свободных демократов" Михаэля Тойрера.

"В то же время, мы можем вывести Германию из тупика, в который нас завели неудачные действия федерального правительства, связанные с "Северным потоком-2"", - добавил немецкий политик.

Читайте такжеНемецкие экологи оспаривают в суде строительство " Северного потока-2"Идея помочь Украине запустить производство водорода в качестве топлива не нова. Немецкое правительство также продвигает этот подход в рамках энергетического партнерства с Киевом. Однако, проекты этой инициативы до сих пор на очень ранней стадии. Впрочем, "Свободные демократы" убеждены, что федеральное правительство Германии не использует значительную часть потенциала этого сотрудничества. В Украине есть хорошие условия для производства электроэнергии с помощью возобновляемых источников. А это главное условие для производства "зеленого" водорода. Вдобавок, имеющаяся украинская газотранспортная система, через которую Россия экспортирует газ в ЕС, может быть использована для транспортировки этого украинского водорода в Европу.

Читайте такжеСША хотят назначить спецпредставителя по "Северному потоку-2" - СМИHandelsblatt пишет, что украинское правительство, похоже, осознает такие возможности. Киев ставит целью в свое время начать экспортировать водород через украинскую ГТС вместо российского газа. Премьер-министр Денис Шмигаль назвал производство такого зеленого топлива приоритетом на уровне с диджитализацией украинской экономики. Он соглашается, что водород может стать важной промышленностью для Украины. Однако, проблема в том, что активная политика дестабилизации со стороны России за многие годы ослабила Украину.

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Перевод: Лесь Дымань