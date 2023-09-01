Потребителям газа в указанных областях кроме улучшения сервиса обещают также модернизацию газораспределительной сети.

С 1 сентября 2023 года Национальный оператор госкомпания "Газораспределительные сети Украины" группы "Нафтогаз", получил право на осуществление хозяйственной деятельности по распределению природного газа в Киевской, Житомирской и Львовской областях.

Как сообщает пресс-служба "Газсети", отныне услуги бесперебойного газоснабжения клиентам на указанных территориях будут предоставлять соответствующие филиалы.

Таким образом, в связи с расширением границ деятельности клиентское пространство компании выросло сразу с 2-х до 4-х млн.

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Компания обещает потребителям газа в указанных областях, кроме улучшения сервиса, также модернизацию газораспределительной сети.

"Первоочередные задачи - стабильная работа инфраструктуры и подготовка к отопительному сезону с учетом вызовов военного положения", - добавили в компании.

Стоит напомнить, что сейчас компания предоставляет услуги, согласно всем лицензионным требованиям в Кировоградской и Харьковской областях, городе Харьков, городе Днепр и Днепровском районе, а также городе Кривой Рог и Криворожском районе.

В стадии перехода в компанию группы "Нафтогаз" находятся еще "Сумыгаз", "Днепропетровскгаз", "Винницагаз", "Ивано-Франковскгаз", "Хмельницкгаз" и "Николаевгаз".

Потребители путаются

Стоит отметить, что при переходе облгазов в государственное управление потребители некоторых газораспределительных компаний жалуются на то, что становится непонятным какой именно компании передавать показатели счетчика. Также клиенты отмечают, что иногда не работают личные кабинеты, а платежки от новой конторы приходят с опозданием.

В компании обещают, что будут пытаться создать прозрачную и комфортную коммуникацию с клиентами, а в будущем - потребители будут иметь больше удобных сервисов для оплаты потребленных энергоресурсов. Однако сейчас происходит "переходный этап", который требует терпения клиентов.

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