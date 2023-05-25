В связи со сменой оператора газораспределения меняются реквизиты на уплату за эту услугу, рассказали в "Нафтогазе".

После перехода местного облгаза в управление компании НАК "Нафтогаз Украины" потребители должны по-новому платить за распределение газа.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил департамент коммуникаций ООО "Газораспределительные сети Украины".

Для консолидации облгазов в сентябре 2022 года "Нафтогаз" создал ООО "Газораспределительные сети Украины" (ГРСУ), которая теперь отвечает за газораспределительные компании в регионах.

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Сейчас в управление к "дочке" "Нафтогаза" уже перешли "Харьковгоргаз", "Харьковгаз", "Криворожгаз", "Днепрогаз", а также Кропивницкий филиал "Газсети". В будущем почти все облгазы группы в большинстве регионов должны так же получить нового управленца.

"Нафтогаз" обещает предоставлять своим абонентам более качественный сервис. Например, усовершенствован формат квитанции за потребление и доставку газа - они будут поступать в одном конверте. Также оптимизирована процедура консультаций в контакт-центрах.

Кроме того, потребители должны обратить внимание, что при переходе облгаза в филиал "Нафтогаза" меняются реквизиты для оплаты услуг по распределению.

"В связи со сменой оператора по газораспределению меняется только расчетный счет. Корректные реквизиты обнародуются на сайтах и в социальных сетях предприятий в регионах, а платформы для приема оплаты автоматически обновляются в связи с расширением лицензионной деятельности. При этом, лицевые счета клиентов остаются те же", - рассказали в компании.

Также сообщается, что прием показаний газовых счетчиков, осуществляется с 1 по 5 число ежемесячно через сервисы my.gas.ua. Оплата за услуги принимается в кассах банков, отделениях Укрпочты, онлайн-площадках Приват24 и Ощад24/7, терминалах EasyPay.

Цены на газ для населения - какой тариф у Нафтогаза

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Кабинет министров продлил срок действия постановления о возложении специальных обязанностей на группу "Нафтогаз Украины" относительно поставки газа на льготных условиях населению и некоторым предприятиям, до 31 августа 2023 года.

29 апреля "Нафтогаз" опубликовал новый годовой тариф на газ. Цена тарифа составляет 7,96 грн за кубометр. Подключение к тарифу происходит автоматически. Новый тарифный план "Фиксированный" будет действовать с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Борьба за рынок газа в Украине

Кабинет министров передал госпредприятию "Черноморнефтегаз", который управляется НАК "Нафтогаз Украины", арестованные 26 облгазов, двадцать из которых - компании Дмитрия Фирташа. С нового года "Нафтогаз" начал активно получать корпоративные права в арестованных активах облгазов. В компании "Региональные газовые сети" назвали это "рейдерским захватом" и даже обжаловали решение об аресте в судах.

Государственный холдинг "Нафтогаз Украины" имеет целью получить полный контроль над национальным рынком газа, как в качестве поставщика голубого топлива, так и в качестве оператора газораспределительных сетей (ГРМ) в большинстве регионов страны.

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