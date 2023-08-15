Потребители жалуются, что у "новой конторы" не работает сайт и личный кабинет, из-за чего сложно платить за газ.

В управление к группе "Нафтогаз" переходят еще три газораспределительных предприятия, из-за чего их потребители могут столкнуться с неудобствами, в частности - путаницей в передаче показателей счетчиков.

Как сообщает Национальный оператор газораспределения-компания "Газсети", с сегодняшнего дня к ней присоединяются облгазы: "Ивано-Франковскгаз", "Хмельницкгаз" и "Николаевгаз".

"Обращаем внимание жителей Ивано-Франковщины, Хмельницкой и Николаевской областей: лицевые счета, тарифы и реквизиты для оплаты услуг пока остаются неизменными", - говорится в сообщении компании.

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Кроме того, "под крыло" газовых сетей монополиста недавно перешли "Киевоблгаз", "Житомиргаз", "Львовгаз", "Сумыгаз", "Днепропетровскгаз" и "Винницагаз". Уже полностью интегрировались предприятия на Кировоградщине и Харьковщине, город Кривой Рог и Криворожский район. То есть почти половина газораспределительных компаний Украины, ранее контролировавшихся одиозным олигархом Дмитрием Фирташем, уже перешла к "Нафтогазу".

В компании утверждают, что интеграция предприятий является первым шагом в решении ключевой цели – обеспечить в областях устойчивое и эффективное функционирование каждого метра газораспределительной системы. Тем не менее, реалии для потребителей, чьи облгазы уже попали "под опеку" "Нафтогаза", - пока другие.

В комментариях в социальных сетях много вопросов от потребителей: какой именно компании передавать показатели счетчика, почему не работают личные кабинеты, и почему до сих пор не поступила платежка за газ от "новой конторы".

Например, клиенты "Винницагаза" пишут, что не могут больше недели зайти в личный кабинет на сайте региональной компании. Соответственно, невозможно передать корректные показатели счетчика. В городе Житомир целая улица Офицерская не получила никаких квитанций. На это же жалуются и потребители "Львовгаза": поскольку сайт компании обновляется, люди не знают была ли зачислена оплата за доставку, и вынуждены лично звонить и переспрашивать.

"Бумажные счета мы присылаем "Укрпочтой" после 20-х чисел каждого месяца. Чтобы получить счета быстрее и удобнее, и не ждать почтальона, мы советуем пользоваться нашими онлайн-сервисами. Сформировать платежки и оплатить их можно за несколько минут в личном кабинете на нашем сайте gas.ua или в чат-боте GASUA в Viber или Telegram", - объясняют в компании задержку квитанций.

Когда потребители жалуются на заблокированный личный кабинет, в компании просят обращаться к ним через личные сообщения в соцсети: "Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения в мессенджере. Там укажите ваш номер лицевого счета и ФИО его владельца. Мы проверим информацию и дадим вам ответ в порядке очереди".

Однако, в реальности почти на все жалобы потребителей представители "Нафтогаза" отвечают шаблонными фразами, которые не очень помогают клиентам, или просят предоставить реквизиты лицевого счета для выяснения ситуации.

Стоит напомнить, что к "Нафтогазу", как поставщику газа, в обслуживание уже перешли почти все потребители в Украине – 12 миллионов домохозяйств. И очевидно, что компании технически и ресурсно сложно обслуживать такое количество потребителей: и как поставщикк газа, и как управленцу газовыми трубами.

Компания не имеет региональных центров обращения для потребителей. Поэтому единственный способ узнать информацию о платежках или начислениях - это номера телефонов колл-центра, который перегружен, и не успевает обработать все обращения, или электронные ресурсы, которые, к сожалению, предоставляют шаблонные ответы или вообще не работают.

В то же время, украинцы, которые задолжали "газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" хоть гривню, регулярно получают звонки от операторов с требованием оплатить долг. То есть ресурсов и людей отвечать на вопросы граждан нет, а ведь обзванивать должников – есть.

В самой компании обещают, что будут пытаться создать прозрачную и комфортную коммуникацию с клиентами, а в будущем - потребители будут иметь больше удобных сервисов для оплаты потребленных энергоресурсов. Однако сейчас происходит "переходный этап", который требует терпения клиентов (но сам "Нафтогаз", как видим, терпеть даже малейшие задолженности, при этом, неготовый).

Передача "Нафтогазу" областных предприятий

Как сообщал УНИАН, в мае 2022 года с целью стабилизации энергетической сферы правительство передало группе "Нафтогаз" управление пакетами акций ряда областных и городских газораспределительных предприятий.

18 июля 2023 г. к "Нафтогазу" перешли еще три облгаза: потребители получат обновленные счета. Отныне потребители "Сумыгаз", "Винницагаз" и "Днепропетровскгаз"должны передавать показатели счетчики только "Нафтогазу". Пресс-служба "Газсети" сообщила, что лицевые счета потребителей остаются неизменными, как и тариф на распределение газа.

К тому же, "газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины " уже больше года обслуживает большую часть населения, как поставщик газа. Соответственно монополия этой компании еще больше растет.

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