Путин не желая начинать новую масштабную мобилизацию, передал набор персонала частному сектору и компаниям, которые зависят от государственных контрактов.

Сотрудники охранных фирм "Газпрома", а также других крупных корпораций РФ отправлены агрессором в Украину для ведения захватнической кровопролитной войны.

Войска уже отправлены на линию фронта. Данное решение было принято корпорациями с целью доказать Кремлю свою лояльность, после того, как российский диктатор Владимир Путин не желая начинать новую масштабную мобилизацию, передал набор персонала частному сектору и компаниям, которые зависят от государственных контрактов, сообщает The Wall Street Journal

"Охранные фирмы, созданные крупнейшими государственными корпорациями России, бывшими офицерами и бизнесменами, направили войска на линию фронта в Украине, чтобы доказать лояльность Кремлю", - говорится в материале.

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Охранные компании крупных российских корпораций копируют модель поведения ЧВК Вагнера, однако в них входит гораздо меньше людей. Также в подобных группах боевикам платят более высокую зарплату, чем получают в ЧВК Вагнера.

Война в Украине и "Газпром"

5 декабря 2022 года немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома".

Uniper инициировал арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт".

Чешская компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома". Компания требовала компенсации 1 млрд чешских крон (45,3 млн долл) из-за недопоставок газа.

21 февраля 2023 года энергетический гигант Франции подал в суд на "Газпром". Engie требует выплаты штрафов по договору и компенсации убытков, возникших в результате невыполнения "Газпром" договоренностей.

2 марта 2023 года стало известно о том, что топ-менеджеры "дочки" "Газпромбанка" предстанут перед судом Швейцарии. Прокуратура Цюриха обвиняет главу банка и еще трех сотрудников в отсутствии "должной осмотрительности". Согласно обвинительному заключению банкиры проявили преступную халатность, когда разрешили открыть счета в Швейцарии от имени виолончелиста Сергея Ролдугина, не поставив под сомнение происхождение средств, проходящих по счетам.

11 марта 2023 года сообщалось о том, что "Газпрому" придется перейти на российскую спецтехнику.

24 мая 2023 года в "Газпроме" обвал прибыли вдвое назвали "лучшим показателем в истории компании". Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам снизилась на 41%.

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