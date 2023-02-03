Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена. Таким образом, поставки газа оказываются на 29% ниже уровня начала 2023 года.

"Газпром" увеличил транзит газа в Европу через Украину по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщает ТАСС, "Газпром" через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" подал транзитом через Украину 30,7 млн кубометров газа в сутки, что на 4% выше показателя днем ранее.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 30,7 млн куб. м на 3 февраля", - говорится в сообщении.

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Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена". Таким образом, поставки газа оказываются на 29% ниже уровня начала 2023 года.

В четверг, 2 февраля, объем прокачки составил 29,5 млн куб. м. Двумя днями ранее поставки уже увеличивались на 20%.

Война в Украине и ситуация с газом:

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

20 декабря 2022 года в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину.

23 декабря 2022 года появилсь информация о том, что Россия может остановить транзит газа в Европу в любой момент.

По состоянию на 4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума.

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