Южноафриканский уголь за первые пять месяцев импортировали восемь стран Европы.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, страны Европы увеличили импорт угля из Южно-Африканской Республики.

Об этом сообщает Reuters.

С крупнейшего в Африке угольного терминала Ричардс-Бэй (RBCT) в Европу в январе-мае доставили 3,2 млн тонн. За первые пять месяцев 2022 года страны Европы импортировали из Южно-Африканской Республики на 40% больше угля, чем за весь прошлый год. За весь 2021 год было только 2,3 млн тонн.

Сейчас 15% груза с RBCT идет в Европу, хотя в прошлом году этот показатель составлял всего 4%.

Южноафриканский уголь за первые пять месяцев импортировали восемь стран Европы, включая Украину, которая прекратила морской импорт из-за войны.

Война в Украине и отказ от российского угля:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Нидерланды, начали покупать уголь у Южно-Африканской Республики. В течение марта-мая в страну поступило 1,27 млн тонн, благодаря чему Нидерланды стали четвертым по величине импортером угля из ЮАР.

Франция увеличила импорт почти в семь раз – с 68 005 тонн за весь прошлый год до 464 432 тонн за пять месяцев в 2022-м.

Япония, также планирующая запретить российский уголь, импортировала 388 249 тонн из ЮАР.

Испания, Польша и Германия в 2021 году вообще не покупали южноафриканский уголь. В 2022-м за пять месяцев Испания импортировала 355 250 тонн, Польша – 181 515 тонн, Германия – 157 383 тонн.

15 апреля 2022 года Польша ввела эмбарго на закупки российского угля.

Европа увеличивает импорт угля из ЮАР по мере приближения эмбарго на российский уголь, он вступает в силу в августе.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступала Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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