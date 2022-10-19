В Вашингтоне указали, что сокращение добычи повысит доходы России.

Ограничение цен на российскую нефть не коснется Организации стран-экспортеров нефти. Вашингтон обратился к соответствующим заявлением к представителям ОПЕК.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это решение может ослабить разногласия между США и Саудовской Аравией, которая является ведущим экспортером нефти и фактическим лидером ОПЕК. Организация решила сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день, чтобы сбалансировать рынки, в ответ на заявления об ограничении цен на российскую нефть из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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При этом Саудовская Аравия заявила, что сокращение добычи, вероятно, составит около 1 миллиона баррелей в сутки, потому что несколько членов ОПЕК изо всех сил пытались достичь своих целей по добыче.

Белый дом заявил, что сокращение может быть отложено до следующего заседания ОПЕК после промежуточных выборов в США в ноябре. При этом заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что официальные лица ОПЕК не связывали этот шаг с ограничением цен на российскую нефть.

В свою очередь в Вашингтоне указали, что сокращение добычи повысит доходы России, а потолок цен, который должен вступить в силу декабря, разработали специально для противодействия вторжению России в Украину и не будет распространяться на других производителей.

В то же время группа стран-потребителей Международного энергетического агентства заявила, что сокращение добычи ОПЕК+ привело к росту цен и может подтолкнуть мировую экономику к рецессии. Представитель министерства финансов США заявил, чтобы вызвать рецессию нужен скачок цен на 30-40 долларов или сокращение добычи в 10 раз.

Эмбарго на российскую нефть - что известно

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года. Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти. По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

19 октября Индия заявила о готовности рассмотреть предложение западных стран ввести ограничение цены на закупку российской нефти.

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