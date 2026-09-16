Только наивные люди могут думать, что РФ остановится на Украине: в Италии назвали цель Путина

Кроме того, Рим высказался за продолжение поддержки Украины.

После завершения войны в Украине РФ может не прекратить свою агрессию. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время встречи со своим польским коллегой в Варшаве, передает"Польское радио".

"Только наивные люди могут думать, что Россия остановится на Украине. Если бы это было так, не было бы мобилизации 400 тысяч военнослужащих и наращивания военного потенциала", – заявил Кроцетто.

Он добавил, что Россия сегодня существенно отличается от той, которую Европа знала десять лет назад. На этом фоне он призвал Европу укреплять свои оборонительные способности на самом высоком уровне.

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Кроме того, Крозетто подчеркнул, что поддержка Украины является вопросом государственного интереса всей Европы. Также он заявил о важности поддержки Польши в связи с тем, что ее территория является частью восточной границы ЕС и НАТО.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время встречи подчеркнул, что Украина сейчас находится в сложном положении и нуждается в большей поддержке. Он также заявил, что и Варшава, и Рим готовы делать больше для помощи Киеву.

Угроза для НАТО со стороны РФ

Ранее с угрозами в адрес Варшавы выступил помощник президента РФ Николай Патрушев. Он, в частности, заявил, что в случае войны с Польшей РФ якобы может применить против Польши "весь арсенал" своих сил и средств. Он также заявил, что в случае такой конфронтации "польская государственность прекратит своё существование за два-три дня".

Отметим, что в последнее время в западных СМИ все чаще звучат заявления о возможном нападении РФ на НАТО. Это происходит на фоне усиления провокаций Москвы в Европе. В частности, CBC ранее отмечало, что Кремль может рассматривать политическое уничтожение НАТО как единственный вариант для победы в Украине.

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