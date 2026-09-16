На войне в Украине ликвидировали генерала, которого Путин наградил'Золотой звездой'

Летом генерал докладывал кремлевскому вождю о "захвате" Константиновки.

Украинские военные ликвидировали командира 4-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ генерал-майора Антона Груниса. Это произошло вскоре после того, как он доложил российскому диктатору Владимиру Путину о "захвате" Константиновки.

О смерти топ-генерала сообщили российские пропагандистские СМИ. Но при каких обстоятельствах и когда он покинул этот мир, пропагандисты не уточнили.

Однако совсем недавно, а именно 28 августа, сообщалось, что Министерство обороны РФ наградило Груниса высшей государственной наградой – "Золотой звездой" Героя России. Эту награду он получил "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

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Известно, что подразделение ликвидированного генерала сражалось за город Константиновка, который оккупанты пытаются захватить уже почти год. Хотя летом лично Грунис докладывал Путину о якобы полной оккупации города.

Как добавил украинский журналист Денис Казанский, несколько дней назад российская пропагандистка Анастасия Кашеварова намекнула, что местонахождение Груниса сдали свои, а его штаб накрыли по наводке.

"Характерно, что предшественника Груниса – предыдущего командира 4-й ОМСБР Вячеслава Макарова – также уничтожили точным ударом по командному пункту в 2024 году", – отметил журналист.

Кто такой Грунис

Он окончил Казанское суворовское училище в 1996 году. Воевал в Чечне и против Грузии.

В 2021 году генерал ушел в запас, но затем решил вернуться, чтобы воевать против Украины. Под его командованием оккупанты вели боевые действия за Бахмут, Часов Яр и Константиновку.

4-я ОМСБр (в/ч 40318), которой командовал Грунис, была сформирована в 2014 году из боевиков так называемой "ЛНР". После интеграции в состав регулярных вооружённых сил РФ бригаду включили в 2-й армейский корпус. Впоследствии она вошла в состав вновь созданной 3-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа России.

Ликвидация российских генералов на войне в Украине

По данным публикаций УНИАН, во время полномасштабной войны против Украины погиб ряд российских генералов. При этом важно различать подтвержденные случаи гибели и сообщения, которые изначально основывались на заявлениях украинских или российских источников.

Российские генералы, о которых писал УНИАН

Во время полномасштабной войны против Украины погиб ряд российских генералов. Так, известно о гибели генерал-майора Виталия Грасимова. Он был начальником штаба и первым заместителем командующего 41-й общевойсковой армией РФ. Он был убит 7 марта 2022 года во время боев в районе Харькова.

Среди ликвидированных – Андрей Колесников, Олег Митяев, Андрей Мордвичев, Роман Кутузов – все они были ликвидированы в 2022 году А Владимир Завадский – генерал-майор, заместитель командующего 14-м армейским корпусом РФ, был убит в ноябре 2023 года.

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