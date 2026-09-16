В Украине повысят пенсии и начнут пенсионную реформу, - проект бюджета на 2027 год

Увеличение выплат коснется почти 10 млн украинских пенсионеров.

Пенсионерам в Украине в следующем году проведут индексацию выплат, которая запланирована на начало весны. Это предусмотрено проектом бюджета на следующий год, представленным Кабинетом министров.

"Как и в предыдущие годы, с 1 марта будет проведена индексация пенсий. Соответствующие расходы на ее осуществление также учтены в общей сумме трансферта Пенсионного фонда Украины, что позволит повысить доходы почти 10 млн украинских пенсионеров", – говорится в проекте бюджета.

В целом правительство должно направить в Пенсионный фонд 292,82 млрд грн на пенсионное обеспечение. Данный объем превысит на 41,51 млрд грн пенсионные расходы из бюджета в 2026 году.

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Указанный объем средств позволит обеспечить все обязательства государственного бюджета, в частности проведение ежегодной индексации пенсий. Трансферт для Пенсионного фонда также не учитывает расходы на покрытие дефицита бюджета Фонда, поскольку в следующем году он не прогнозируется, сообщают в Кабмине.

В правительстве также планируют проведение пенсионной реформы, а именно начало работы над внедрением накопительной системы пенсионного страхования в Украине. Так, на "создание институциональных компонентов функционирования накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования" из бюджета на 2027 год планируется выделить 50 млн грн.

Проект бюджета на 2027 год – главные новости

Проект бюджета на 2027 год предусматривает, что минимальная пенсия в Украине в 2027 году составит 2878 грн, что почти на 300 грн или на 10,9% больше, чем в текущем году (2595 грн). В то же время потребительские цены в 2027 году, по прогнозу правительства, вырастут в среднем на 8,6%.

При этом доходы государственного бюджета на 2027 год предусмотрены в размере 5 трлн 648 млрд гривень, что на 452,1 млрд гривень, или на 8,7% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями. При этом в 2027 году общий объем расходов проекта государственного бюджета составит 7 трлн 272 млрд гривень, что на 864,9 млрд гривень, или 13,5%, больше соответствующего плана.

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