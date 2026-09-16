В Украине приняли закон о борьбе с мошенническими колл-центрами: какое будет наказание

Создание или руководство такой организацией будут наказываться серьезным лишением свободы с конфискацией имущества.

Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс, касающиеся установления ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие в целом соответствующего законопроекта №10190 проголосовали 313 народных депутатов.

Данным законом, который вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, определяется наказание за создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организованной группой или участие в ней.

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Под электронно-коммуникационной мошеннической организованной группой подразумевается объединение трех или более лиц, предварительно организованное для систематического завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронных коммуникаций, участники которого действуют в соответствии с согласованным планом и распределением функций.

Деятельность такой организованной группы, помимо прочего, может включать сбор, хранение, обработку или использование персональных данных, информации, составляющей банковскую тайну, реквизитов платежных инструментов, индивидуальной учетной информации, кодов аутентификации или иной информации, используемой для совершения мошенничества.

Какое наказание предусмотрено

Так, в частности, создание мошеннической организованной группы, занимающейся электронными коммуникациями, или руководство такой организованной группой или её структурной частью – наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Участие в мошеннической организованной группе, занимающейся электронными коммуникациями, лица, осознававшего противоправный характер деятельности такой организованной группы, – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Предоставление средств, услуг, информации и иное содействие деятельности мошеннической организованной группы, занимающейся электронными коммуникациями, лицом, осознававшим противоправный характер деятельности такой организованной группы, но не являющееся ее участником, – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В частности, умышленное привлечение другого лица к участию в мошеннической организованной группе, занимающейся электронными коммуникациями, или к содействию её деятельности путем предложения работы, вознаграждения, оказания услуг или иным способом, а также распространение информации с целью такого привлечения, совершенные лицом, осознававшим противоправный характер деятельности такой организованной группы, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Колл-центры и генпрокурор

Как сообщал УНИАН, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры раскрыли деятельность группировки, которой руководил чиновник Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, участники схемы прикрывали работу мошеннических колл-центров и занимались отмыванием имущества.

6 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы, которого подозревают в "крышевании" колл-центров.

7 сентября Руслан Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора. 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Кравченко от этой должности.

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