У соседей солнечные панели, а у вас – скачки напряжения: как это связано

Солнечные панели могут снизить счета за электричество, а также создать проблемы.

Солнечные панели, установленные на домах, должны снижать счета за электроэнергию, но это не всегда так. В старой и перегруженной электросети энергия, производимая домашней солнечной станцией, может создавать проблемы для соседа, у которого нет солнечных панелей.

Издание euronews пишет, что, когда в сеть, которая уже не справляется с нагрузкой, поступает слишком много энергии, напряжение в сети может опасно повыситься, а последствия лягут на плечи на другого потребителя.

Например, на одной улице находятся четыре дома. В трех из них установлены солнечные панели, в одном – нет. Днём эти три дома получают энергию от солнца, и, если владельцы не потребляют всё, что производят, излишки поступают в электрическую сеть. Когда в сеть, рассчитанную на меньшую нагрузку, подаётся слишком много энергии, напряжение может подняться выше нормального предела, и последствия этого ощущаются в доме того, у кого нет солнечных панелей.

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По мнению экспертов, проблема заключается не в владельцах солнечных панелей, а в самой сети, которая должна транспортировать энергию.

Потребители могут обратиться к оператору распределительной сети, чтобы специалисты проверили сеть и устранили проблему.

Ранее УНИАН писал, как лучше установить солнечные панели на крыше.

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