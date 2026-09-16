После ударов РФ вблизи 'Ягодина' Польша начала строить укрепления на границе с Украиной

Военнослужащие уже приступили к выполнению поставленных задач.

Польша усиливает безопасность на границе с Украиной после ударов российских беспилотников вблизи пункта пропуска "Ягодин". Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, пишет Reuters.

"Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. В соответствии с решением нашего правительства укрепляется инфраструктура, которую использует Пограничная служба", – отметил он.

По словам министра, военнослужащие 18-го инженерного полка уже выполняют задачи, благодаря которым будут укреплены пункты пропуска и инфраструктура вблизи польско-украинской границы.

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Командование польской армии сообщило, что инженерные полки строят пограничные укрепления, используя разборные контейнеры, облицованные проволочной сеткой, которые можно заполнять песком или гравием и которые служат в качестве противовзрывной стены или подпорной конструкции.

Удары РФ по приграничной зоне с Польшей

Как сообщал ранее УНИАН, в воскресенье, 13 сентября, на границе Украины с Польшей прогремели взрывы. После удара российского "Шахеда" вблизи пункта пропуска "Ягодин" загорелась автозаправка и припаркованные рядом грузовики. Травмы получили двое водителей. Также был поврежден местный супермаркет.

В тот же день Россия нанесла удар по пассажирскому поезду в 2 километрах от границы с Польшей. Мониторинговая группа своевременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал. Как подчеркнул министр иностранных дел Андрей Сибига, "варварские удары России у украинско-польской границы в Ягодине – это не просто продолжение её атак на государственные границы Украины, это террор Путина, который "стучит" непосредственно в двери ЕС и НАТО".

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