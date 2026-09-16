В Польше обнародовали минимальную зарплату на 2027 год: на сколько она больше украинской

Заработная плата в Польше вырастет на 3% – для работодателей это повышение повлечет за собой увеличение расходов на трудоустройство.

Совет министров Польши опубликовал 15 сентября постановление о размере минимальной заработной платы и минимальной почасовой ставки в 2027 году. Об этом сообщает Gazeta Prawna.

С 1 января 2027 года минимальная заработная плата в Польше вырастет с 4806 до 4950 злотых брутто (с примерно 57,0 до 58,7 тыс. грн), то есть на 3%.

Также вырастет минимальная почасовая ставка – до 32,30 злотых брутто (около 383 грн). Именно эти суммы будут определены законодательством, однако для работника важнее всего то, сколько в конечном итоге поступит на его счет. Фактическое повышение зарплаты будет меньше. Работник будет получать около 3703,93 злотых "на руки" (около 44 тыс. грн), тогда как в 2026 году эта сумма составляла около 3605,85 злотых (около 42,8 тыс. грн).

Видео дня

Это означает на 98,08 злотых (примерно 1165 грн) больше в месяц, то есть примерно на 2,72% больше "на руки". За весь 2027 год это дает почти 1177 злотых (около 14 тыс. грн) больше "на руки", чем при минимальной зарплате, действующей в 2026 году.

Повышение минимальной заработной платы с 1 января 2027 года затронет значительное число работников. В марте 2026 года 12,2% трудоустроенных в Польше получали заработную плату брутто, не превышавшую минимальную. Если учесть 15 млн 70,1 тыс. работающих (данные за март 2026 года), это составляет около 1,84 млн человек.

Повышение минимальной заработной платы означает рост не только зарплаты брутто, но и взносов, которые уплачивает работодатель. В 2026 году при минимальной зарплате стоимость трудоустройства при тех же условиях составляет около 5790,28 злотых (68,8 тыс. грн) в месяц.

При предложенной на 2027 год сумме в 4950 злотых это составит около 5963,77 злотых (70,8 тыс. грн) в месяц. Таким образом, разница составит 173,49 злотых (около 2060 грн) в месяц. В годовом исчислении это составляет около 2081,88 злотых (около 24,7 тыс. грн) дополнительных расходов на одного работника.

Это расчёт только стоимости заработной платы и обязательных взносов. Фактические расходы на трудоустройство могут быть выше, если работодатель также несет другие расходы, связанные с трудоустройством.

Изменение минимальной заработной платы также влияет на другие суммы, установленные законодательством. От её размера, в частности, зависят лимиты выходного пособия, доплата за ночную работу, а также размер некоторых взносов в ZUS (Управление социального страхования Польши). Поэтому повышение минимальной зарплаты может иметь значение как для работников, так и для работодателей.

Следует отметить, что в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год Кабинет министров заложил повышение минимальной зарплаты до 9546 гривень. Таким образом, украинская минимальная зарплата в 2027 году будет в шесть раз меньше, чем польская.

Минимальная зарплата в Украине и Польше

В 2026 году минимальная заработная плата в Украине составляет 8647 грн в месяц. Таким образом, польская минимальная зарплата (4806 злотых) уже сейчас примерно в шесть раз превышает украинскую. Самые низкие доходы в Украине традиционно фиксируются в сферах образования, медицины, сельского хозяйства и розничной торговли.

При этом средняя заработная плата "на руки" в Польше примерно в 3,5 раза превышает среднюю в Украине. В Польше средняя зарплата до уплаты налогов составляет около 8,7–8,9 тысячи злотых в месяц (ориентировочно 103–105 тыс. грн). После уплаты налогов работник получает примерно 6,5–6,7 тыс. злотых (около 77–80 тыс. грн). При этом средняя зарплата в Украине до уплаты налогов сейчас составляет 20–24 тыс. грн (примерно 480–575 долларов) в месяц. После уплаты налогов работник получает примерно 15,4–18,5 тыс. грн.

Вас также могут заинтересовать новости: