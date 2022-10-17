Цены на нефть пошли вверх после того, как Китай отменил меры по обеспечению ликвидности.

В понедельник, 17 октября 2022 года, цены на нефть показали рост.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, цены на нефть пошли вверх после того, как Китай отменил меры по обеспечению ликвидности, чтобы помочь своей экономике, которая пострадала от пандемии.

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Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,88%, до $92,44 за баррель, возобновившись после падения на 6,4% на прошлой неделе. Нефть WTI выросла до $86,33 за баррель.

Центральный банк Китая продлил срок погашения среднесрочных кредитов, оставив процентную ставку без изменений второй месяц в понедельник.

Аналитики считают, что центральный банк продолжит проводить мягкую денежно-кредитную политику.

Также Китай пообещал значительно увеличить внутренний потенциал энергоснабжения и усилить контроль рисков в отношении ключевых товаров, включая уголь, нефть, газ и электроэнергию.

Эмбарго на российскую нефть:

Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке. В организацию входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года. Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти. По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

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