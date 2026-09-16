США потратили на войну с Ираном $38 миллиардов за 5 месяцев и это еще не предел, - Politico

На восстановление запасов ракет-перехватчиков США может уйти как минимум пять лет.

Первые пять месяцев войны с Ираном обошлись США в 38 миллиардов долларов, согласно данным беспартийного аналитического органа Конгресса – это самый полный на сегодня взгляд на затянувшийся военный конфликт накануне промежуточных выборов.

Бюджетное управление Конгресса заявило, что конфликт – который уже обошелся более чем в половину от общего запроса администрации Трампа на военные расходы – будет обходиться примерно в 2–3 миллиарда долларов в месяц. Ведомство также подтвердило, что война истощила запасы американского оружия, включая критически важные перехватчики для систем ПВО, пишет Policito.

Сообщается, что эта независимая оценка, вероятно, добавит масла в политический огонь вокруг конфликта по мере приближения ноябрьских выборов. Основная часть этой суммы приходится на затраты на замену ракет и средств ПВО, которые ведомство оценивает в 21,7 миллиарда долларов, включая 13,1 миллиарда долларов на ракеты-перехватчики, 7,3 миллиарда долларов на крылатые ракеты и 1,2 миллиарда долларов на прочие боеприпасы.

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Замена вооружения, по данным ведомства, – "крупнейший отдельный компонент расходов, понесенных Министерством обороны в ходе конфликта".

Проблемы перед возможным конфликтом с КНР

В отчете также прогнозируется, что восстановление запасов ракет-перехватчиков может занять "как минимум пять лет", оставляя США меньше вариантов ПВО в случае вооруженного конфликта с Китаем.

"Использовав значительную часть своего арсенала противоракетной обороны в боевых операциях против Ирана, Министерство обороны теперь располагает меньшим количеством перехватчиков для потенциального конфликта с [Китаем]", – говорится в заключении отчета.

Расходы зависят от интенсивности конфликта

Многомиллиардные ежемесячные расходы на войну будут зависеть от интенсивности конфликта, говорится в отчете: операции низкой интенсивности обходятся примерно в 2 миллиарда долларов, а операции более высокой интенсивности – свыше 3 миллиардов долларов.

"По мере продолжения конфликта расходы Министерства обороны продолжат расти – медленно, если уровень насилия останется низким и спорадическим, и быстро, если интенсивность конфликта обострится", – говорится в отчете.

СМИ пишет, что президент США Дональд Трамп запросил в июне 67 миллиардов долларов дополнительного финансирования, чтобы помочь профинансировать войну и восполнить запасы боеприпасов, при этом представители Пентагона предупреждали о бюджетном дефиците, если законодатели не выделят дополнительные средства.

Попытки ускоренно провести финансирование войны застопорились на Капитолийском холме и, вероятно, не увидят дальнейшего движения до окончания выборов.

Другие новости о ситуации на Ближнем Востоке

Ранее УНИАН сообщал, что Иран повредил или уничтожил американские военные базы в восьми странах. В течение первых месяцев войны иранские удары повредили или уничтожили сотни зданий и сооружений на военных базах США в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании.

Кроме того, мы также рассказывали, что Вэнс получал объективные оценки военных относительно войны США с Ираном. В ходе бесед был подробно рассмотрен целый ряд вопросов, связанных с войной, в частности ее цели, тактика, оценка потерь и так далее.

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