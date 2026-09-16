Смилянский подал в суд на Нацбанк и объявил о предстоящей мести Пышному

Глава "Укрпочты" обещает, что это только начало.

Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский и его адвокаты подали иск против Национального банка Украины в Киевский окружной административный суд с требованием отменить решение об увольнении Смилянского в связи с профессиональной непригодностью, говорится в заявлении руководителя.

"Я уверен в своей позиции и готов доказать её в суде. Считаю решение в отношении меня незаконным и предвзятым. И очень хочу услышать аргументы, почему к руководителю "Укрпочты" применили подход, который не применялся к руководителям других действующих банков и финансовых учреждений даже после в разы более крупных штрафов, чем у "Укрпочты", и доказанных самим НБУ миллиардов гривень обналиченных средств", – сообщил гендиректор почтового оператора.

Он называет месть блюдом, которое следует подавать холодным. Этим Смилянский объясняет то, что ждал 80 дней после попытки его увольнения со стороны НБУ, чтобы ответить.

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"НБУ под руководством господина Пышного попытался уничтожить мою профессиональную репутацию, признав меня профессионально непригодным. Теперь моя очередь уничтожить в судебном порядке остатки репутации господина Пышного. Иск подал лично. Своих юристов тоже оплачиваю сам. "Укрпочта" ничего не платит. А вот если выиграю, то свои расходы, конечно, тоже буду требовать вернуть с процентами", – предупреждает Смилянский.

По мнению главы "Укрпочты", попытка его увольнения объясняется исключительно личными отношениями между ним и главой НБУ.

"Просто личная месть в мой адрес со стороны руководства НБУ. За попытку создать "Укрпочта Банк", который стал бы конкурентом "близким сердцу главы НБУ банкам", и за то, что я не считаю его величайшим банкиром современности. А это запрещено в банковском секторе Украины", – пишет Смилянский.

Конфликт Смилянского и Пышного – главные новости

В конце июня НБУ признал Игоря Смилянского лицом, не соответствующим требованиям профессиональной пригодности, и потребовал увольнения руководителя с должности генерального директора "Укрпочты".

В ответ Смилянский заявил, что попытка его увольнения вызвана личным конфликтом с руководством Национального банка. Он добавил, что "за все заплатит НБУ" и лично его глава Андрей Пышный.

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