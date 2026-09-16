Не имея продвижений на фронте, Россия бьет по поездам и заправкам в Украине, - WSJ

Западные дипломаты опасаются, что Россия готовит Украине энергетический кризис зимой.

Россия и Украина вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о том, что обе стороны договорились прекратить удары по энергетическим объектам, нанесли удары по инфраструктуре друг друга.

При этом Украина давно давала понять, что была бы готова прекратить свои удары дронами и ракетами по российским нефтяным объектам, если бы Россия прекратила собственную кампанию авиаударов, которая вызывала отключения света и отопления в городах по всей Украине прошлой зимой, пишет The Wall Street Journal.

Но в итоге обе стороны в последние недели наращивали свои кампании. Поскольку российские силы неспособны добиться на линии фронта ничего, кроме мизерных продвижений, Москва прибегла к ударам по гражданским целям в Украине с помощью дронов и ракет, включая поезда и заправочные станции, подчеркивают журналисты.

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Западные дипломаты обеспокоены тем, что Россия стремится спровоцировать масштабный кризис с электричеством и отоплением в Украине этой зимой, поскольку война сползает к шестому году. Трамп, находящийся под давлением из-за роста цен на топливо внутри страны, заявил, что США и вовсе сказали Зеленскому, что Украине нужно прекратить бить по дизельному топливу в России.

Что известно об этой "энергетической договоренности"

В понедельник Трамп заявил, что обе стороны якобы договорились прекратить удары по энергетическим объектам. Спустя несколько часов Зеленский дал более сдержанную оценку, заявив, что его страна попросила своих партнёров попытаться добиться соглашения с Россией о прекращении уничтожения критической инфраструктуры, и что Украина прекратит собственные удары, если это будет обеспечено.

"Продовольствие, энергетика и другие базовые вещи, поддерживающие жизнь, должны быть защищены, а российские удары направлены в первую очередь именно против них", – заявил Зеленский. Но он также заявил о существующих сомнениях в том, что Россия готова соблюдать какое-либо соглашение.

Он, в свою очередь, хочет долгосрочной, надежной остановки ударов, а не кратковременной, которая могла бы помочь Путину ненадолго снизить цены на бензин и дизель перед парламентскими выборами в России в этом месяце. В Кремле же энергетическое перемирие Трампа назвали "хорошей инициативой".

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что может заставить Путина прекратить войну, по мнению экс-директора ЦРУ. По его словам, исход войны будет зависеть от того, кто быстрее превратит инновации в массовое производство и устойчивое военное преимущество.

Кроме того, мы также рассказывали, что Лавров заявил о готовности РФ к переговорам и обвинил Европу в срыве договоренностей. Кроме того, он добавил, что РФ не будет останавливать боевые действия на период переговоров по Украине.

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