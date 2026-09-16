Правительство свернет 'Национальный кэшбек' для украинцев: когда прекратятся выплаты

Политик отметил, что Украина потратила более 20 миллиардов гривень на финансирование программы.

Кабинет министров Украины не предусмотрел средства на программу "Национальный кэшбэк" в проекте государственного бюджета на следующий год, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, в следующем году средства на "популистскую и абсолютно неэффективную" программу "Нацкэшбэк" не заложены. Он также отметил, что Украина потратила более 20 миллиардов гривень за три года действия этой программы.

В свою очередь, народная депутат, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа подтвердила, что госбюджет на 2027 год не предусматривает финансирование Нацкешбека. Вместо него средства будут направлены на выплату пенсий.

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"Остатки Фонда на случай безработицы (5 млрд грн) – только на пенсии (в прошлых годах эти средства шли на "кэшбек" и другие программы поддержки бизнеса)", – написала она в Facebook.

Напомним, что ранее Кабинет министров продлил проект "Национальный кэшбэк" до окончания действия военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года.

Бюджет на 2027 год – последние новости

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что Кабмин в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год планирует увеличить минимальную зарплату до 9 546 гривень, что на 10,4% больше, чем в 2026 году.

15 сентября премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство одобрило и в установленный законом срок передало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год. По его словам, только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривень, что составляет почти 44% ВВП.

Ранее Корецкий сообщал, что Украина вынуждена масштабно сокращать расходы действующего бюджета, если законодатели не примут непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной помощи до наступления зимы.

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